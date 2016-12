Rihanna, esplosione erotica in Brasile

10:15 - Rihanna è stata la regina di Rio de Janeiro per un giorno. La cantante è stata invitata dalla rivista patinata Vogue Brasile per un servizio fotografico ad alto tasso erotico nelle zone più selvagge della città e del Brasile. Ad immortalarla sempre più bella e nuda è stato il celebre fotografo Mariano Vivanco. La popstar sente già nostalgia di quei giorni tanto che ha dichiarato: "Mi manca molto il Brasile".

C'è da dire che i tabloid locali hanno rivelato che di romantico c'era ben poco in Rihanna, dal momento che si è presentata sul set con tutta la sua squadra: l'assistente personale, l'allenatore, uno chef, varie guardie del corpo e soprattutto parrucchieri e truccatori di fiducia. Insomma la "saudade" della cantante sembra essere solo di facciata. In ogni caso la doppia copertina per il 39esimo anniversario della rivista di moda lascerà a bocca aperta i fan e non solo...