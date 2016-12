Rihanna-Eminem "prove" per il tour

16:01 - Eminem e Rihanna si sono presentati insieme a sorpresa sul palco del Festival itinerante Lollapalooza al Grant Park di Chicago per duettare su "The Monster", "Love The Way You Lie" (brano della prima colloborazione nel 2010) e "Stan". I due hanno scaldato i motori in vista della partenza dello show congiunto "The Monster Tour" al via il 7 agosto da Pasadena in California.

Le altre date sono: l'8 agosto sempre al Rose Bowl di Pasadena, il 16 e il 17 live al MetLife Stadium di New York per poi chiudere - sempre con due date - al Comerica Park di Detroit il 22 e il 23. Non è escluso che da questo tour vengano tratti un dvd e un cd per il mercato natalizio.