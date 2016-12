11 agosto 2014 Rihanna, cena informale in... "sottoveste" La popstar pizzicata a Los Angeles mentre esce dal celebre ristorante "Giorgio Baldi" con indosso scarpe da ginnastica e un vestito "minimal" sotto al quale (ovviamente) non aveva nulla Tweet google 0 Invia ad un amico

16:01 - Serata in libertà per Rihanna. In tutti i sensi. La popstar ha cenato al "Giorgio Baldi" di Los Angeles, ristorante dove è di casa come molti vip. E forse proprio per questa famigliarità si è presentata in versione un po'... dimessa: scarpe da tennis e un vestito così semplice da sembrare più una sottoveste o una camicia da notte. Sotto al quale però, ovviamente, non indossava nulla.