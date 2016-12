Rihanna, bufera sul nudo con la nipotina

11:39 - Da quando è diventata zia, Rihanna non perde occasione di mostrarsi con la nipotina Majesty: in ospedale, a casa, sul divano o mentre la allatta con il biberon. Questa volta, però, è andata oltre ed è finita al centro della polemica per uno scatto in cui la si vede semi-nuda mentre abbraccia la neonata. "La foto è molto dolce, ma sarebbe altrettanto carina con i vestiti addosso" l'ha apostrofata il sito HollywoodLife.

"Nell'ultima foto Rihanna ha rivelato un po' troppo, posando con Majesty sotto la doccia - si legge sul sito del magazine - Sembra che non riesca proprio a tenersi addosso niente, a parte l'intimo e i gioielli".



La bimba è nata l'8 giugno ed è figlia della cugina Noella Alstrom. In molti si chiedono se la mamma sia contenta di tutto questo esibizionismo, ma la cosa certa è che il lieto ha risvegliato nella popstar un istinto materno molto forte. Forse dopo tanti anni Riri si è stancata di fare la ragazzaccia ed è finalmente pronta a mettere la testa a posto, inserendo tra i progetti futuri anche un bel bebè.