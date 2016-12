Richard Kiel, morto l'attore dai "denti d'acciaio" di 007

12:30 - E' morto a 74 anni all'ospedale di Fresno (in California), dove era ricoverato, Richard Kiel. L'attore americano era conosciuto per il suo ruolo del cattivo Jaws/Squalo con i "denti d'acciaio" in alcuni film di James Bond come "La spia che mi amava" (1977) e "Moonraker - Operazione Spazio" (1979).

Con una statura di 2.18 metri di altezza, Richard Kiel era conosciuto a Hollywood nel 1960 con il suo ruolo di Voltaire in "Misteri di Occidente". Ma è stato il suo personaggio nei film di 007 a renderlo popolarissimo.