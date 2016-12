Renzo Rubino ossessionato dalla musica, l'amore e dai suoi... barattoli

08:31 - Lo scorso anno a Sanremo ha vinto il Premio della Critica tra i Giovani, Renzo Rubino torna al Festival tra i Big con i brani "Ora" e "Per sempre e poi basta". Il 20 febbraio esce "Secondo Rubino". Undici brani intensi di musica e tanta vita vissuta, compreso l'amore: "Il mio cuore al momento è occupato", rivela a Tgcom24. Rubino canta anche la sua ultima grande passione, dopo gli accendini e i cactus: "I barattoli".

"Ora" sembra una fotografia della realtà di oggi. Come nasce questo brano?

E' impressionante come in questo periodo sociale-storico si stiano perdendo di vista ciò che è utile e necessario solo per il gusto di apparire. Si perde così il senso di quello che serve sul serio per vivere al meglio. Così invito alla riflessione, a guardarsi allo specchio e a provare a capire, reagire.



Come si può uscire da questo blocco?

Appoggiare la testa alla persona a cui vogliamo bene che sia un parente o il nostro compagno o la nostra compagna.



C'è tanto amore in queste canzoni, ma sempre vissuto con leggerezza...

Verissimo. E' il mio approccio verso questo sentimento. L'amore va vissuto con ironia e leggerezza, compreso qualche bisticcio che è giusto ci sia. L'amore ti distrugge anche, è vero però è sempre bene viverlo nella giusta maniera.



Sei innamorato?

Sì anche se con l'amore grande che ho per la musica questa persona rischio di soffocarla un po'...



Uno dei brani più intensi è "Monotono". Due uomini, uno folle, l'altro suicida. Una storia un po' forte?

La persona che si è suicidata la conoscevo. Ricca di vita, positiva ma poi è successo qualcosa ed inevitabilmente è cambiato tutto. Il suicidio è sì un gesto da egoista perché fai soffrire le persone che ti amano, ma non do giudizi. Sono casi troppo particolari. L'altro uomo invece, pur non avendo problemi economici, fa l'elemosina per comprare un panino e i fiori per la sua amata. Parla anche di angeli... Insomma due belle storie.



Sembra la partitura di un'opera anche dal punto di vista musicale...

Un giorno scriverò un'opera.



Quale?

Pinocchio. Una storia italiana adatta per essere trasformata in opera. Ci sono tutti gli elementi giusti.



In "Non mi sopporto" ti prendi in giro. Cosa non sopporti di te?

Il fatto che ora, dopo gli accendini e i cactus, mi è presa la fissazione dei barattoli. Ne ho una cinquantina a casa e non so più cosa farne!



L'altro giorno si è aperto un caso su "Ora" che avresti cantato da Fiorello, ma era uno scherzo tanto che ci hai "tranquillizzati" solo dopo un bel po' però...

Ti dirò la verità. La canzone che ho cantato era "Mio", presente nel disco, ma ammetto che il giro di armonie dell'inciso ricorda molto il brano "Ora". Quindi a voi che avete ascoltato prima i brani, ecco perché sembrava fosse proprio quella canzone lì!