Renzo Arbore e la telefonata dei brigatisti a "L’altra domenica"

14:14 - Il grande Renzo Arbore racconta i suoi inizi di carriera al telefono con Bruno Giurato del giornaleOFF, quando con la sua band suonava per gli americani a Napoli, e svela alcuni retroscena delle sue trasmissioni più famose, per esempio quando dei brigatisti telefonarono a "L’altra domenica". Appassionato di jazz fin dalla tenera età di 14 anni, Arbore è presidente di Umbria Jazz Festival e proprio dal jazz ha imparato l’improvvisazione, non solo musicale, ma anche della parola, oggi tanto rara negli artisti.

