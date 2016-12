Renato Zero ferma il concerto: "Sono senza voce"

13:01 - Capita ai più grandi, sabato sera è successo anche a Renato Zero che per un grave abbassamento di voce ha dovuto sospendere il concerto a Livorno dopo la terza canzone. "Non ce la faccio ad andare avanti, scusatemi", ha sussurrato al microfono con un filo di voce il re dei "sorcini". Le date del tour ora sono rimandate.

Già all'inizio del concerto in molti hanno avuto il dubbio che Renato cantasse in playback perché il pubblico è stato subito invitato a intonare i brani con lui. Ma dopo il terzo brano il cantante non è riuscito ad andare avanti e ha svelato il mistero: "Sono senza voce". Intanto lo staff di Zero comunica che i biglietti del concerto saranno risarciti, che lo show di domenica 16 è annullato e rimandato, per ora, a mercoledì 19 febbraio alle 21. Sempre che Renato riesca a recuperare la voce.