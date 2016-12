3 settembre 2014 Reese Witherspoon sirenetta a Capri L'attrice sfoggia un costume sexy con décolleté in bella vista e si prepara a un anno ricco di soddisfazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

10:26 - Costume nero intero e scollatura vertiginosa sul décolleté. Vacanze italiane per Reese Witherspoon che sbarca al cinema con il nuovo film "Mud" al fianco di Matthew McConaughey. Tuffi e relax su uno yacht a largo di Capri: l'attrice premio Oscar si prepara a un anno ricco di soddisfazioni. I tabloid sono pronti a giurare che quest'anno potrebbe ricevere di nuovo l'ambita statuetta. Lei per ora preferisce tuffarsi nelle acque cristalline italiane.

Dopo un periodo non proprio brillante, Reese è pronta a prendersi una bella rivincita. La Witherspoon dovrebbe essere infatti candidata agli Oscar come Miglior Attrice per “Wild” e come Miglior film per "Gone Girl". E fare dunque il bis dopo la famosa statuetta nel 2006 per la sua interpretazione di June Carter Cash in "Quando l'amore brucia l'anima".