RadioItaliaLive - Il Concerto: Emma, Elisa e Laura Pausini travolgono Milano

07:30 - Piazza Duomo di Milano gremita per la terza edizione di "RadioItaliaLive - Il Concerto" con le star dell'hip hop (da Emis Killa a Fedez) e i Big come Biagio Antonacci che ha aperto l'evento, Emma, Elisa fino alla chiusura affidata a Laura Pausini. Giorgia assente per una brutta bronchite. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, riconfermati anche per il 2015, hanno dedicato "Goldrake" a Matteo Renzi. Appuntamento su Italia Uno l'8 giugno dalle 19.

Migliaia di ragazzi e ragazze sono accorsi in Piazza del Duomo sin dalle prime ore del pomeriggio per assistere alle ultime prove dei loro idoli. Un sole cocente non li ha fermati. Alle 19 J-Ax, direttamente da "The Voice Of Italy", ha presentato la sezione "Hip Hop Radio Italia" che ha visto sul palco colleghi come Mondo Marcio ("A denti stretti"/"Un bacio"), il vincitore dei Giovani di Sanremo Rocco Hunt ("Nu Journo Buono"), l'applauditissimo Emis Killa ("Maracana"/"Scordarmi chi ero"), Club Dogo ("Fred"/"P.E.S."), il neo giudice di "X Factor" Fedez con cui J-Ax condivide l'esperienza dell'etichetta indipendente NewTopia ("Cigno nero"/"Pensavo fosse amore e invece"). Infine J-Ax stesso ha cantato "Domani smetto"/"Spirale ovale" e poi con i Club Dogo in "Brucia ancora". Questi ultimi hanno anche presentato in anteprima il nuovo singolo "Weekend".



Biagio Antonacci, reduce la sera prima dal concerto a San Siro, alle 20 in punto ha inaugurato il classico concertone con "Ti penso raramente", "Convivendo" e "Dolore e forza". Poi è stata la volta di Alex Britti che con "Solo una volta" e "Oggi sono io" ha fatto cantare tutta la platea, poi ha concluso il suo intervento con l'ultimo singolo "Baciami e portami a ballare". Emma Marrone, alla sua prima apparizione pubblica dopo l'Eurovision, era in perfetta forma e ha intonato "Amami", "L'amore non mi basta" e "La mia città". La cantante è pronta per il tour "Emma Limited Edition" che partirà dall'Arena di Verona il 7 luglio per poi chiudere a Napoli il 28 luglio. Non poteva mancare Edoardo Bennato che ha proposto un medley di successi con "Abbi dubbi", "Sono solo canzonette" e "Il gatto e la volpe" ma anche "L'isola che non c'è" e "Il rock del capitan uncino". Claudio Baglioni, anche se influenzato, si è presentato lo stesso sul palco per "Strada facendo", "Mille giorni di te e di me" e "La vita è adesso".



Elisa ha cantato "Gli ostacoli del cuore" di Ligabue e "Ti vorrei sollevare" in coppia con Giuliano Sangiorgi. Infine la hit "L'anima vola". Sangiorgi poi è tornato in scena con tutta la band dei Negramaro in "Via le mani dagli occhi", "Parlami d'amore" e la rivisitazione di "un amore così grande", colonna sonora della Nazionale di calcio italiana ai prossimi mondiali. A chiudere il grande evento la travolgente Laura Pausini con tre cambi d'abito. La cantante si è esibita con l'ultimo singolo "Non c'è/Se fuè" con il corpo di ballo, "Come se non fosse stato mai amore" e il primo singolo del Best Of "Limpido". A sorpresa a cappella Laura con il pubblico ha cantato gli incisi di "E ritorno da te", "Vivimi", "Invece no", "Strani amori" e "Resta in ascolto".



"Anche quest'anno si è messa in moto una macchina 'infernale' con oltre 500 persone impegnate per l'evento - hanno detto all'unisono Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia e Marco Pontini, direttore generale marketing e commerciale -. Piazza del Duomo era gremita non solo dai milanesi ma anche da chi proveniva da ogni parte d'Italia. Lo show nello show si è avuto anche durante le prove del pomeriggio. Per Biagio Antonacci c'è stata un'accoglienza strepitosa!". Oltre ai due megaschermi sul palco ne erano presenti altre tre in piazza San Babila, in piazza Mercanti e Cordusio.



Daniele Bossari ha curato il backstage per lo show che andrà in onda su Italia Uno l'8 giugno: "Ho provato una emozione speciale, da milanese, nel riuscire a stare sopra quel palco. Per me tutto questo ha un significato fondamentale ed è stato bello catturare i momenti segreti degli artisti". Appuntamento con la quarta edizione di "RadioItaliaLive - Il Concerto" il prossimo anno, sempre in Piazza Duomo.