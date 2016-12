RadioItaliaLive - Il Concerto con Marco Mengoni e Eros Ramazzotti

08:33 - In attesa di RadioItaliaLive – Il Concerto 2014, in programma il primo Giugno in piazza Duomo a Milano, in onda venerdì 14 febbraio alle 22 su Radio Italia Tv e in streaming video su radioitalia.it, la prima parte di RadioItaliaLive – Il Concerto 2013, una serata unica con un cast d'eccezione, che si è esibito davanti a più di 100.000 persone. Sul palco: Cesare Cremonini, Marco Mengoni, Raf, Eros Ramazzotti e Zucchero, tutti accompagnati dalla “Sanremo Festival Orchestra” diretta dal Maestro Bruno Santori. Presentato da Luca & Paolo.

Seconda parte domenica 16 febbraio alle 21 su Radio Italia TV e in streaming anche video su radioitalia.it. Sul palco: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra, Negramaro, Nek, Stadio e Antonello Venditti.