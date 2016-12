Radio Italia Live con i Giovani del Festival di Sanremo

10:01 - Venerdì 28 Febbraio dalle 22 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming video radioitalia.it le Nuove Proposte di Sanremo sono i protagonisti della diciassettesima puntata di RadioItaliaLive. Gli otto giovani che hanno calcato il palco dell'Ariston, raccontano a Daniele Bossari aneddoti e progetti per il futuro, ognuno di loro poi, si esibirà nella canzone presentata al Festival.

In scaletta: Vadim con “La modernità”, Filippo Graziani con “Le cose belle”, Veri De Simone con “Nuvole che passano”, The Niro con “ 1969”, Diodato con “ Babilonia”, Bianca con “Saprai”, Zibba con “Senza di te” e si conclude con il vincitore Rocco Hunt e la sua “Nu juorno buono”. Replica domenica 9 marzo 2014 alle 21 su Radio Italia TV (can. 70 DTT, can 725 SKY, can 35 TivuSat).