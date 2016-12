R101 si rifà look e musica

08:17 - R101, la radio del Gruppo Mondadori, si rinnova totalmente. E' stata volontà dell'a.d. Mondadori Ernesto Mauri coinvolgere nuovi partner per il rilancio. Mario Volanti (fondatore e presidente del gruppo Radio Italia) e Marco Pontini (direttore generale marketing e commerciale) hanno presentato il nuovo palinsesto, più smart, i jingle con artisti da Giorgia a Marco Mengoni. News sempre aggiornate con l'innesto di quattro notiziari di Tgcom24.

"R101 ha sofferto un po' di solitudine - spiega Ernesto Mauri -, così per la raccolta pubblicitaria ci siamo anche affidati a Radio Italia. Poi abbiamo pensato al rilancio per sfruttare al meglio la sinergia con il gruppo e fare un prodotto come si deve dal momento che la nostra radio ha una copertura delle frequenze importante. Abbiamo affidato a Pontini e Volanti la direzione editoriale per dare una spinta ed una energia che sino ad ora non abbiamo avuto. Ora vogliamo essere i protagonisti".



Volanti spiega che la sfida non è semplice e che l'incarico è stato conferito il 21 gennaio. "In poche settimane abbiamo comunque già sistemato delle cose - racconta -. Tra gli interventi immediati c'è stato quello di focalizzarci su cinque punti: il web, il mobile, i social e gli eventi. 'The Music!' è non solo lo slogan ma anche il nostro imperativo. Vogliamo offrire musica moderna e contemporanea. Ci sono bastate 36 ore per farlo. Nella programmazione abbiamo inserito programmi che dessero spazio alla musica".



Marco Pontini ha illustrato il piano di attacco della nuova R101 che parte dalla nuova immagine del logo che rispecchiasse l'idea del "movimento, energia e dinamismo". A questo si affianca una ironica ed efficace campagna pubblicitaria, realizzata da LGM - Young & Rubicam Group, in onda dal 27 marzo con sottofondo il brano di James Blunt "Heart To Heart". Lo spot è racchiuso in una significativa frase: "La vita è troppo breve per ascoltare brutta musica, scegli la radio giusta".



Anche Grande Fratello 13 e Italia 1 al fianco di R101 - La radio sarà partner dei più grandi eventi televisivi del Gruppo Mediaset. Con R101 tornerà a breve su Italia1, "Superclassifica", la nuova edizione del programma musicale mentre il Grande Fratello 13, su Canale 5, ospiterà una inedita postazione radio all’interno della Casa più spiata d'Italia.



Artisti italiani ed internazionali per i jingle - Hanno suonato per il nuovo jingle di R101 Saturnino, storico bassista di Lorenzo Jovanotti, Claudio Dirani batterista dei Modà, ai quali si aggiungono la chitarra e la voce di Alex Britti, piano e la voce di Raphael Gualazzi e le voci di solisti di Giorgia, Francesco Sarcina, Marco Mengoni, Kekko Silvestre dei Modà, Mario Biondi, Arisa e Zucchero.



Sponsor dei Rolling Stones e di Zucchero - Gli ascoltatori potranno godere dei tour che R101 ha firmato in questa prima fase di lancio. A cominciare da Francesco Sàrcina, James Blunt, i Simple Minds, i Rolling Stones al Circo Massimo di Roma il 22 giugno. E ancora la radio affiancherà Zucchero per il concerto-evento del 23 aprile al Theater Madison Square Garden con ospiti tra gli altri Elisa, Fiorella Mannoia, Jovanotti e Sting.



R101 è al fianco dello sport - R101 è presente, grazie a una collaborazione con Sport 09, sulle maglie del Genoa Calcio e a bordo campo negli stadi di otto squadre di serie A: Genoa, Lazio, Sampdoria, Udinese, Cagliari, Fiorentina, Atalanta e Chievo. R101 è inoltre partner della corsa cittadina Stramilano e del Giro d’Italia.