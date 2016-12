Quentin Tarantino-Uma Thurman, è amore vent'anni dopo "Pulp Fiction"

16:33 - Tra Quentin Tarantino e Uma Thurman sarebbe scoppiato l'amore. A dirlo è la rivista "Us Weekly", la quale non ha dubbi e ha riportato le indiscrezioni di persone informate secondo le quali la coppia sarebbe pronta a venire allo scoperto. I due sono stati insieme a Cannes, in occasione della serata finale, per celebrare i vent'anni di "Pulp Fiction". E dopo si sarebbero ritirati insieme in una villa nel sud della Francia.

Quella tra Tarantino è una passione che va avanti da molto tempo. Che però era rimasta confinata nei limiti della passione artistica. Tra i protagonisti di "Pulp Fiction", con alcune scene memorabili come il ballo con John Travolta, Uma è tornata a lavorare con il regista dieci anni più tardi nel doppio episodio di "Kill Bill": quattro di cinema dove Tarantino ha fatto di lei, nel ruolo di Beatrix Kiddo, la protagonista assoluta.



Insieme in passerella a Cannes, con altri attori del cast di "Pulp Fiction", pare che i due abbiano trovato quindi il modo di trasformare l'affinità artistica in sentimentale. Se anche alla fine si dovesse rivelare non vero, è stato bello crederci per qualche giorno.