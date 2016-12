Quentin Tarantino: primo teaser per il suo nuovo film "The Hateful Eight"

11:46 - Uscirà nel 2015 "The Hateful Eight", il nuovo film di Quentin Tarantino. Il primo teaser del film è stato proiettato nei cinema statunitensi in questi giorni, prima di "Sin City 2". Un semplice elenco dei personaggi e qualche notizia, come l'anno di uscita e il fatto che, fedele alla sua ricerca nel cinema di un tempo, il film sarà girato in cinemascope, con pellicola da 70mm. A questo punto non resta che aspettare.

Il film sarà ancora un western, anche se non ci dovrebbe essere alcun collegamento con il precedente "Django Unchained". Gli odiosi otto saranno "il cacciatore di taglie", "il boia", "la prigioniera", "lo sceriffo", "il messicano", "il piccolo uomo", "il picchiatore di mucche" e "il confederato".



Dopo che una prima versione della sceneggiatura era stata diffusa online sembrava che Tarantino avesse abbandonato il progetto, che invece ha preso poi nuova linfa. Il cast sta andando componendosi. Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che il regista fosse alla caccia di Jennifer Lawrence, mentre i nomi che paiono ormai certi sono quelli di Bruce Dern, Samuel L. Jackson, Michael Madsen e Kurt Russell. Insomma, un bel mix di attori feticcio di Tarantino e volti celebri del cinema anni 70.



La storia, che dovrebbe essere divisa in capitoli, racconta di un gruppo di persone costrette a rifugiarsi insieme all'interno di un saloon durante una tormenta di neve, con tutte le tensioni che si sprigioneranno tra i vari personaggi coinvolti. E in quanto al sangue... già il teaser promette bene: ce ne sarà in abbondanza!