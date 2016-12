Quentin Tarantino celebra "Pulp Fiction"

14:12 - La Palma d'Oro a "Pulp Fiction" nel 1994 fu uno scandalo. Nessuno, tanto meno il regista, se lo aspettava. I fischi, allora, non mancarono e lo stesso Quentin Tarantino dichiarò sorpreso:"Non avrei mai immaginato di vincere un premio in un festival in cui c’è una giuria". Vent'anni dopo eccolo ritornare sul red carpet della Croisette insieme a Uma Thurman e John Travolta, acclamato come un vero maestro del cinema.

Lontano dalle polemiche sollevate da Jean-Luc Godard che lo ha definito "un poveraccio", Tarantino si è mostrato allegro e solare, divertito dai tanti flash. "Scortato" da una bellissima Uma Thurman, abito giallo e spacco mozziafito, e da John Travolta, il regista si è lasciato andare a siparietti comici, tra gag e balletti esilaranti. Parla poco di sé, anche se non manca il suo solito tono irriverente, "Ho sempre fatto i film per me stesso, il resto del pubblico sono invitati". Si concentra, invece, sull'omaggio a Sergio Leone: sabato sera, infatti, presenterà "Per un pugno di dollari", scelto da Thierry Fremeaux come chiusura del 67 Festival di Cannes.