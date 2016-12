15 luglio 2014 Priscilla Presley, la moglie del re del rock'n'roll stravolta dalla chirurgia estetica E' ben difficile riconoscere nella "bambola" di oggi l'attrice diventata celebre negli anni 90 con la serie de "La pallottola spuntata" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:13 - E' stata una delle donne più belle del mondo dello showbiz. Non per nulla il "Re" Elvis Presley l'aveva scelta come moglie. E' stata, perché oggi Priscilla Beaulieu Presley è irriconoscibile. E non per per colpa del passare degli anni, ma per i continui interventi di chirurgia plastica che ne hanno stravolto i lineamenti. Come evidenziato anche in alcune recenti uscite pubbliche.

Celebre prima per il suo matrimonio con Elvis e poi come attrice in "Dallas" e nella saga de "La pallottola spuntata", negli anni 90, Priscilla è lontano da tempo dal mondo dello spettacolo. Ma questo non le ha impedito di rincorrere il sogno dell'eterna giovinezza. E sull'altare di una bellezza artificiale ha sacrificato la sua naturale, che era travolgente.



Pochi giorni fa è stata pizzicata dai paparazzi insieme a un accompagnatore misterioso, e quindi potrebbe aver ritrovato l'amore. Fatto sta che la Priscilla attuale ha ben poco di quella conosciuta: zigomi alzati e tirati, pelle innaturalmente levigata, una bocca che deve suo malgrado seguire le linee create dal chirurgo. Tutto per nascondere i suoi 69 anni che potrebbero essere ancora pieni di fascino.