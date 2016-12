Prince torna e raddoppia, in uscita due nuovi album

17:30 - Non uno ma ben due album per Prince, che ha annunciato l'arrivo in coppia dei dischi "Art Official Age" e "Plectrum Electrum", entrambi in uscita il 30 Settembre. I nuovi lavori sono stati realizzati in studio per la Warner Bros. Records, la casa discografica che lo lanciò negli Anni Ottanta. Il primo è un album solista mentre il secondo è nato dalla collaborazione con la sua nuova band, le 3RDEYEGIRL.

I nuovi album segnano lo storico ritorno alla Warner Bros. Records, la casa discografica originale di Prince. La collaborazione è arrivata dopo che la casa discografica ha restituito al genietto di Minneapolis i master dei suoi pioneristici album degli Anni Ottanta tra cui "Dirty Mind", "1999", "Purple Rain" e "Sign 'O' the Times".



"Prince è uno dei pochissimi artisti visionari che hanno ridefinito e dato nuova forma alla musica e alla cultura moderna - ha dichiarato Cameron Strang, presidente della Warner Bros. Records - Negli ultimi 35 anni, non ha mai smesso di evolversi mettendosi alla prova, re-inventando il suo sound e spingendosi oltre i limiti. Come solo Prince poteva fare, ci ha appena dato non uno ma due album straordinari che esprimono l'incredibile spettro e profondità del suo talento".