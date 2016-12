1 maggio 2014 Primo Maggio, da Roma a Taranto i tradizionali concerti della festa del lavoro Nella Capitale, la maratona musicale in piazza San Giovanni, un milione di persone in piazza. Piero Pelù si scaglia contro Renzi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:56 - Non solo Roma. Quest'anno sono diversi in Italia i concertoni che celebrano la giornata del Primo maggio. Primo "concorrente" quello di Taranto. Gli artisti della canzone non salgono soltanto sul palco di piazza San Giovanni a Roma, nel giorno della festa del lavoro. All'evento di Roma, promosso dai sindacati confederali, si è scelto il titolo "Le nostre storie": oltre un milione di persone presenti. Pelù scatenato contro Renzi.

Pelù a Roma contro Renzi: "E' il boy scout di Gelli" - Show clamoroso si Piero Pelù sul palco del concertone di Roma. Pelù è scatenato durante la sua performance : "Gli F35 rubano i soldi a scuole e ospedali. Non vogliamo elemosine da 80 euro, vogliamo lavoro", ha attaccato il rocker fiorentino. "Il non eletto, ovvero sia il boyscout di Licio Gelli - ha continuato - deve capire che in Italia c'è un grande nemico, un nemico interno che si chiama disoccupazione, corruzione, voto di scambio, mafia, camorra, 'ndrangheta. La nostra è una guerra interna, il nemico è dentro di noi, forse siamo noi". Pelù si scagli anche contro la guerra "gli unici cannoni che ammetto sono quelli che dovrebbe fumarsi Carlo Giovanardi". "Pagherò le conseguenze di quello che ho detto ma non me ne frega nulla. Questi ragazzi hanno bisogno di sentire qualcuno che dica certe cose. Ormai i mezzi di distrazione di massa sono compatti sulla propaganda. Ci vuole una voce fuori dal coro", ha aggiunto Pelù subito dopo la sua esibizione.