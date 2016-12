4 agosto 2014 Pornoattori? Madre natura non basta!

In Canada la prima accademia hard Nel Quebec una casa di produzione ha deciso di aprire una scuola per insegnare agli attori porno a... recitare. Perché anche in quel caso il fisico non è tutto...

10:51 - Anche per diventare pornodivi ci vogliono le caratteristiche giuste. E non bastano le doti di natura. Per questo in Canada una società di produzione ha deciso di aprire un'accademia dedicata alla preparazione dei pornoattori del futuro, una sorta di "Actor's Studio" in versione hard. Si tratta di corsi della durata di un giorno, ai quali ci si può iscrivere con soli 149 dollari.

La notizia è stata lanciata dal "Journal de Montreal". A rendersi conto della carenza di "buoni attori" nel campo è stata la Pegas Production, che nelle sue ricerche si è trovata spesso ad avere a che fare con attori dotati, solo su un fronte. Nichola LaFleur, che gestisce la Pegas, ha deciso allora di crearseli in casa. Alla prima edizione del corso si sono presentati in cinquanta, dieci sono stati presi e solo quattro hanno superato la prima fase.



La scuola ha un metodo di insegnamento rigoroso, che prevede un inizio dalla teoria, elementi di sicurezza, le qualità mentali e fisiche richiesta a un pornodivo e come prepararsi per un servizio. Segue quindi una prova scritta a questionario e infine, per chi accede all'ultima fase, la prova pratica in compagnia di un'attrice.