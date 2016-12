Pooh, tributo speciale da 25 gruppi

13:11 - Red Canzian ha curato un progetto speciale racchiuso in un doppio cd: "Pooh Tribute band project". Nella tracklist cover di successi e chicche della discografia dei Pooh, interpretati da 107 musicisti di 25 tribute band provenienti da tutta Italia, a cui si aggiungono oltre 100 elementi di un'orchestra sinfonica. "Ci siamo presi due anni di pausa col gruppo ma dato che non so stare fermo ho deciso di fare questa follia", ha detto Red.

L'idea è nata diversi anni fa, quando nel 2006 a Ponte di Legno venne organizzato il primo grande raduno con una decina di tribute band. "In tanti ci hanno chiesto di rifarlo e così, - spiega Red - con un annuncio sul sito dei Pooh e sulla mia pagina Facebook, ho lanciato questa iniziativa. Ma stavolta si sono presentate ben 40 band. Chi l'avrebbe mai detto!". Dopo una necessaria scrematura ("Ho ascoltato tutti i provini che sono arrivati, un lavoraccio"), i gruppi selezionati sono stati 25, ognuno dei quali ha scelto una canzone da proporre. "Io ho solo evitato che ci fossero doppioni", sottolinea Canzian che ha lasciato assoluta libertà ai musicisti coinvolti.



Le 25 band che hanno partecipato a "Pooh Tribute band project" (distribuito da Warner Music) sono: Aloha, Amici per sempre, Aristos, Artisti Italiani, Ascolta, Boomerang, Brennero '66, Lindbergh, Oasi, Opera Seconda, Palasport, Parsifal, Pasol, Poohlive, Poohregeneration, Preludio, Regeneration e The Book of Pooh, Viva. Età media 30-40 anni.



Red Canzian ha in progetto un disco da solista - come ha già fatto con successo l'altro compagno di squadra Roby Facchinetti - che sta preparando e che uscirà ad ottobre e inoltre ci sarà uno spettacolo teatrale tratto dal suo libro "Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto" che sabato debutta a Jesolo.