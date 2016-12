Pooh, Roby Facchinetti ora canta da solo

12:04 - I Pooh si sono presi due anni di fermo assoluto per poi festeggiare i 50 anni di carriera. Nel frattempo Roby Facchinetti ha inciso "Ma che vita la mia". Nel disco gli ultimi brani nati dalla collaborazione tra Roby Facchinetti (musiche) e Valerio Negrini (testi), fondatore e storico paroliere dei Pooh scomparso un anno fa.

“Ma che vita la mia” (etichetta e distribuzione Carosello Records) è il terzo album di inediti da solista per Roby a oltre 20 anni da "Fai col cuore" (1993) e 30 anni dall'omonimo "Roby Facchinetti" (1984).



Sul canale ufficiale YouTube di Roby Facchinetti è online un’anticipazione del nuovo album: il video di “Poeta”, brano strumentale che Facchinetti ha dedicato a Negrini e che sarà contenuto in “Ma che vita la mia”. “Poeta” è impreziosito da un incontro vocale tra lo stesso Facchinetti e il soprano Valeria Caponnetto Delleani, un “dialogo in melodia”.