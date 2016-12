23 settembre 2014 Pink Floyd, in arrivo "The Endless River": "Il nostro album per il XXI secolo" Sono stati svelati copertina e tracklist del lavoro che verrà pubblicato il 10 novembre. E' il meglio di 20 ore di musica risalenti alle session di lavoro di "The Division Bell", nel 1993 Tweet google 0 Invia ad un amico

08:43 - Inizia ad alzarsi il velo su "The Endless River", il nuovo album dei Pink Floyd annunciato a inizio estate. Sono stati svelati la copertina e la tracklist dell'album che uscirà il 10 novembre. "Nasce dalle sessioni musicali per 'Division Bell' nel 1993 - ha spiegato David Gilmour -. Abbiamo ascoltato oltre 20 ore di musica suonata da noi 3 e abbiamo selezionato ciò su cui volevamo lavorare per questo disco, un nuovo album dei Pink Floyd da XXI secolo".

Di fatto un album che nasce dall'ultima occasione che ha visto i tre Floyd superstiti (Roger Waters se ne era andato da tempo), lavorare tutti insieme. "Nel corso dell'ultimo anno abbiamo aggiunto delle parti nuove, ri-registrato delle altre e reso attuale la vecchia tecnologia di studio di allora, in modo da avere un nuovo album - ha spiegato Gilmour -. Rick se ne è andato e con lui anche la possibilità per sempre di rifare quei brani, quindi ci è sembrato giusto rendere disponibili, come parte del nostro catalogo, queste versioni rivisitate e rilavorate".



Il tastierista Rick Wright, morto nel 2008, è il fulcro di questo lavoro. "'The Endless River' è un tributo a Rick - spiega il batterista Nick Mason -, un modo per riconoscergli che ciò che faceva e come suonava era proprio il cuore del suono dei Pink Floyd. Riascoltando quelle vecchie registrazioni mi ha riportato alla mente quanto fosse speciale il suo modo di suonare. 'The Endless River' è essenzialmente un album strumentale diviso in quattro parti con una canzone, 'Louder Than Words', il cui nuovo testo è stato scritto da Polly Samson".



insieme alla tracklist è stata svelata anche la copertina: un'immagine di un uomo che rema su un fiume di nuvole, creata da Ahmed Emad Eldin, un artista digitale egiziano di 18 anni. A Londra, la copertina di "The Endless River" apparirà su un'installazione cubica illuminata alta 8 metri a South Bank, mentre in centro a Milano un poster di 500 metri quadri avvolgerà un celebre palazzo degli anni ’20, all’angolo tra via Turati e via Moscova.



Le copertine degli album dei Pink Floyd, principalmente creati da Storm Thorgerson dello studio Hipgnosis, sono leggendarie tanto quanto la loro musica. Storm è mancato nel 2013 e il compito di trovare un’immagine che portasse avanti il lascito di Storm è stato affidato a Aubrey ‘Po’ Powell, partner di Storm al Hipgnosis. Po ha detto: “Quando abbiamo visto l’immagine di Ahmed ci sono venuti subito in mente i Pink Floyd, aveva una sorta di risonanza floydiana. E' enigmatica e aperta a varie interpretazioni, perfetta per un album intitolato 'The Endless River'".



LA TRACKLIST



SIDE 1

Things Left Unsaid

It’s What We Do

Ebb And Flow



SIDE 2

Sum

Skins

Unsung

Anisina



SIDE 3

The Lost Art of Conversation

On Noodle Street

Night Light

Allons-y (1)

Autumn’68

Allons-y (2)

Talkin’ Hawkin’



SIDE 4

Calling

Eyes To Pearls

Surfacing

Louder Than Words