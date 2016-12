Pink Floyd, cd inedito dopo vent'anni

12:00 - Arriverà presto un nuovo album inedito dei Pink Floyd, a vent'anni esatti da "The Division Bell". Ad annunciarlo su Twitter è stata la moglie del chitarrista David Gilmour, la scrittrice Polly Samson: "A proposito, il disco dei Pink Floyd che esce a ottobre si chiama 'The Endless River'. Tratto dalle session del 1994, è il canto del cigno di Rick Wright (il tastierista morto nel 2008, ndr) ed è bellissimo".

A maggio sempre Polly Samson aveva pubblicato sui social network la foto del marito con tre coriste. In molti avevano scommesso sul disco solista ma sbagliavano. La session era proprio una delle registrazioni di "The Endless River". I fan sono in fibrillazione soprattutto perché è tutto materiale inedito. Si spengono però le speranze di un tour, in compenso il 19 settembre a Milano si inaugura la mostra curata dallo storico collaboratore Aubrey Powell con materiale tratto dagli archivi della band.