Piers Faccini, poesie tra cani e lupi

13:10 - Il cantautore italo anglo francese Piers Faccini ha pubblicato il quinto disco della sua carriera "Between Dogs And Wolves". Brani che raccontano gli amori ma anche la natura e la voglia di sperimentare. Piers vive nella foresta con la moglie conosciuta a Napoli e i figli. "Voglio che crescano nella libertà assoluta", dice il cantautore a Tgcom24 che si trova in Italia per una serie di concerti per tutto marzo.

Quante cose sono cambiate dal disco precedente "My Wilderness" a "Between Dogs And Wolves"?

La cosa più importante come artista è stata quello di stare sempre in movimento, viaggiare, in questo modo si vedono sempre le cose da un punto di vista diverso L'immobilità è la morte di uno scrittore, ogni album è un sentiero, il movimento è crescita.



Perché hai scelto "Between Dogs And Wolves" come titolo?

L'album descrive gli infiniti piccoli spazi separati che ci sono tra due persone che si amano e che si cercano a vicenda. Si trova l'altro per poi perdersi. In un mondo ideale mi piacerebbe che la gente ascoltasse le canzoni all'alba o al tramonto. E' il momento in cui ho scritto i brani per "Dogs And Wolves", il momento in cui la poesia slega le catene e spiega le ali.



Uno dei brani è cantato in italiano. "Il Cammino". Come è nato?

Amo la lingua italiana e un po' la parlo. E' stupefacente notare come la stessa melodia possa essere cantata con lingue differenti e appaia diversa ogni volta. Cantanto in tre lingue per il disco mi sono permesso di sperimentare questi 'colori' diversi.



Perché hai deciso di andare a vivere nelle foreste Cevennes nel sud della Francia ?

Ho incontrato mia moglie che è da Napoli a Londra 11 anni fa, abbiamo voluto vivere in campagna e che i nostri figli crescessero in libertà. Come paesaggio è a metà strada tra Napoli e Londra.



Cosa dobbiamo aspettarci dal tuo tour?

Un viaggio condiviso, un viaggio diverso ogni sera a seconda del pubblico e del luogo in una tranquilla intimità scandita dal ritmo.



LE DATE DEL TOUR: 17 Marzo, Milano, Salumeria della Musica; 19 Marzo, Grottammare (AP), Mathilda Club; 20 Marzo, Roma, Angelo Mai; 21 Marzo, Napoli, Duel Beat; 22 Marzo, Bari, Teatro Kismet; Info www.bigfishent.it