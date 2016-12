Pierfrancesco Favino e Sabrina Ferilli al Teatro Manzoni

09:27 - Nuova stagione per il teatro Manzoni che, dopo aver avviato il rinnovamento lo scorso anno, prosegue sulla via della proposta differenziata attraverso più cartelloni. Accanto a quelli ormai tradizionali di prosa (con grandi protagonisti) e musica con Aperitivo in concerto, quest'anno ci saranno le sezioni Extra, Family e Cultura.

Una proposta ancora più ricca, quest'anno messa a punto con il contributo di Edoardo Sylos Labini, nuovo consulente artistico, il cui spettacolo, "Nerone - Duemila anni di calunnie", aprirà la stagione di prosa. Stagione che vede grandi ritorni, da Luca Barbareschi a Gianfranco Jannuzzo, da Maurizio Micheli a Sabrina Ferilli, e due novità importanti come "Servo per due" con Pierfrancesco Favino, e "Penso che un sogno così" con Beppe Fiorello. La stagione di prosa chiuderà in anticipo rispetto al solito, il 26 aprile, per lasciare spazio all'evento Expo che vedrà il Manzoni attivo con un'iniziativa speciale per il momento ancora top Secret.



La sezione "Extra" raccoglie invece eventi speciali, fuori cartellone e dai generi più disparati. Vi trovano spazio il teatro-canzone di Tosca, la poesia di Giuseppe Pambieri che riscopre Leopardi, il gala di balletto e la favola soul messa in scena da Luca Jurman e Ugo Conti.



Torna per il secondo anno "Il cabaret", sdoppiato negli spettacoli di "Ridere alla grande" e nelle domeniche sere del dinner, wine & show del "Manzoni derby cabaret". Oblivion, Giobbe Covatta, Paolo Migone, Barbara Foria, Rimbamband e il gruppo di comici-attrici di prosa che metterà in scena una versione esilarante de "La cantatrice calva" di Ionesco, sono i protagonisti della prima sezione.



Da quest'anno i sabato pomeriggi, dall'1 novembre al 21 marzo, saranno occupati da spettacoli pensati per i bambini dai 4 ai 12 anni. Alcune delle fiabe più note, dal Re Leone a Pinocchio, passando per Harry Potter e Peppa Pig, verranno messe in scena sotto forma di piccoli musical formando il cartellone "Family".



Per finire, l'ultima novità di una stagione ricchissima: il cartellone "Cultura". Si tratta di un format ideato da Edoardo Sylos Labini, che vede il giornalista Nicola Porro incontrare alcuni personaggi rilevanti della nostra cultura. Si parte con Franco Zeffirelli e la coppia Massimo Fini-Pietrangelo Buttafuoco.