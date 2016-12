Phoebe Price, che esplosione sexy!

10:45 - Phoebe Price ha ultimato le riprese di "The Secret of Botticelli" e si è fatta paparazzare mentre ritirava i soldi al Bancomat con un look molto speciale. L'attrice più rossa di Hollywood ha stregato i passanti con top scollatissimo nero a mostrare il vistoso décolleté, pantaloncini bianchi, tacchi a spillo rossi e un cappello nero. A 41 anni Phoebe vuole dimostrare che non ha nulla da invidiare rispetto alle colleghe 20enni.

Phoebe è nata in Alabama, sin da bambina sognava di diventare una modella e di fare l'attrice. A 19 anni è entrata nella sua prima agenzia di moda e spettacolo per poi girare il mondo sulle passerelle di Città del Capo, Atene e Milano. Dopo aver lasciato il capoluogo lombardo, dove ha vissuto per qualche mese, si è trasferita a Los Angeles per studiare recitazione. Phoebe spesso organizza serate di beneficenza ed è la portavoce di una associazione che tutela le donne maltrattate.