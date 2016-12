Philip Seymour Hoffman, niente soldi ai figli per non farli crescere viziati

14:36 - L'attore Philip Seymour Hoffman, scomparso il 2 febbraio per overdose a 46 anni, voleva che i suoi figli crescessero "senza contaminazioni" e per questa ragione ha deciso di non lasciare soldi a Cooper (10 anni) Tallulah (7) e Willa (5) . Il patrimonio della star è andato tutto a Mimi O'Donnell, madre dei bambini e sua compagna dal 1999.

Secondo i documenti riportati da alcuni media statunitensi, Hoffman non voleva che i figli diventassero "ragazzi da fondo fiduciario" ed era convinto che Mimi "si sarebbe presa cura di loro".



In un testamento redatto nel 2004, prima della nascita delle due figlie femmine, Hoffman aveva inoltre espresso la volontà che Cooper crescesse in una "città ricca di arte e cultura", come New York, Chicago o San Francisco.