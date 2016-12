26 luglio 2014 Pharrell Williams: "Io e Miley Cyrus ci siamo divertiti come stupidi" La cantante ha partecipato con un cameo nel nuovo video del collega e amico "Come Get It Bae" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:45 - Pharrell Williams e Miley Cyrus, bastano questi due nomi e il successo è assicurato. Dopo il boom di "Happy", il cantante ha replicato il record di visualizzazioni sul Web con il video di "Come Get It Bae". Special guest la cantante di "Wrecking Ball" che è apparsa sul set per un cameo. "Grazie alla mia sorellina - ha cinguettato l'artista su Twitter - Noi sappiamo come si fa a divertirsi e fare gli stupidi"

Nel terzo estratto da "G.I.R.L" Pharrell continua il suo viaggio all'interno dell'universo femminile e nel video di "Come Get It Bae" lo si vede alle prese con una sorta di casting. Una dopo l'altra alcune donne, diverse per caratteristiche fisiche ed età, ballano davanti all'obbiettivo secondo il loro personale stile. A scatenarsi sulle note del brano fa capolino anche la Cyrus con l'immancabile linguaccia di fuori.