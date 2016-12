Pete Seeger è morto: esponente di spicco della musica folk

12:54 - All'età di 94 anni è morto per cause naturali al New York Presbiterian Hospital il cantante folk americano Pete Seeger. Lo riporta il New York Times citando il nipote Kitama Cahill Jackson. Seeger ha avuto una grande influenza su varie generazioni di cantanti e cantautori, come Joan Baez e il gruppo Peter, Paul and Mary.

Nato il tre maggio del 1919, La leggenda del folk e dell'impegno politico ha realizzato oltre 100 album durante la sua lunga carriera: tra le canzoni di maggior successo ci sono "If I had a hammer" (Datemi un martello), scritta insieme a Lee Hays che divenne in Italia, con un altro testo, uno dei maggiori successo di Rita Pavone, e "Where have all the flowers gone?", che divenne ben presto la canzone anti-militarista per eccellenza.