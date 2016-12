10:54 - In pochi l'hanno riconosciuta al palazzo sportivo Staples Center di Los Angeles, durante la partita di pallacanestro dei Lakers. Eppure quella signora di 70 anni, dallo sguardo dolce e un po' in sovrappeso è la celebre regista e attrice Penny Marshall. Ha conosciuto la popolarità grazie al ruolo in tv di Laverne De Fazio nella serie tv "Laverne & Shirley" e anche per la partecipazione a "Happy Days".