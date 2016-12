Penelope Cruz, bagno col pancione

11:35 - Capello cortissimo, spettinato. Costume rosso che mostra le forme e un pancione... abbondante. Sulle spiagge di Tenerife, in compagnia di Luis Tosar, Penelope Cruz si mostra in una veste decisamente inaspettata. Che fine ha fatto Javier Bardem? E da quando l'attrice aspetta un bambino? Niente paura. Tutto questo è solo "trucco di scena". La Cruz, infatti, è sul set di "Ma Ma", il nuovo film di Julio Medem.

Pancione in vista e bikini, la Cruz sembra a suo agio nei panni di Magda nel nuovo intenso dramma femminile girato dal regista spagnolo Julio Meden che parla di una giovane mamma coraggiosa (Penelope Cruz) che, davanti a una tragedia, si troverà a reagire tirando fuori tutta la forza senza lasciarsi sopraffare dagli eventi. L'ennesimo ruolo "forte" per l'attrice spagnola, già musa di Pedro Almodóvar e Sergio Castellitto. Entusiasta del progetto, Penelope è diventata anche produttrice della pellicola.



Una nuova avventura per la Cruz, già nel campo della produzione con videoclip e spot, che vede nella regia una possibilità per il suo futuro. "Voglio costruire quello che potrebbe essere il mio futuro nel cinema - ha spiegato in un'intervista l'attrice - che potrebbe non essere sempre di fronte alla telecamera. Mi piacerebbe anche dirigere un lungometraggio... Voglio andare lentamente, passo dopo passo. Sto seguendo l'intero processo di produzione molto da vicino, dall'inizio del film". A casa Cruz-Bardem i progetti per il futuro si prendono sul serio...