Pearl Jam, suoni e immagini per rivivere i concerti di Milano e Trieste

11:46 - Pearl Jam e l'Italia, un rapporto di amore che va avanti da anni. Se qualcuno volesse rivivere le notti magiche di giugno, quando Eddie Vedder e soci hanno infiammato gli stadi di Milano e Trieste, ci sono due occasioni. Il gruppo ha infatti messo in vendita tramite il proprio sito le registrazioni delle due serate, e arriva in questi giorni in libreria "Come Back", libro fotografico che testimonia il mini tour italiano.

Il libro, edito da Arcana e curato da Antonio Siringo, è un vero e proprio diario di quei concerti, con moltissime foto originali, racconti, impressioni di fan e set list. Un ottimo documento tanto per chi c'era e vuole avere un ricordo vivido della serata, tanto per chi non ha potuto essere presente.



Ma niente può riportare le emozioni di quei due spettacoli come la registrazione sonora. E' dal 2000 che ormai il gruppo registra tutti i concerti delle proprie tournée per metterli a disposizione dei fan. Ci sono voluti quasi due mesi ma anche le date di Milano e Trieste sono ora disponibili. Come sempre si più scegliere tra il formato digitale (sia mp3 che l'alta qualità del Flac) e quello fisico, con un triplo cd.