Peaches Geldof morta per overdose

09:55 - Peaches Geldof, figlia del cantante irlandese Bob Geldof, sarebbe morta per overdose di eroina, come sua madre Paula Yates nel 2000. Lo riferisce il quotidiano britannico The Times. I test tossicologici hanno dimostrato che la giovane donna, ex modella, giornalista e presentatrice televisiva, trovata morta lo scorso 7 aprile all'età di 25 anni, è deceduta per overdose di eroina, dice il quotidiano citando fonti di polizia.

L'autopsia non aveva chiarito le cause del decesso. Ora però l'ispettore capo Paolo Fotheringham ha annunciato che i test tossicologici hanno dimostrato successivamente che la giovane donna è morta per overdose di eroina.



Emerge il "tragico parallelismo" con la morte di sua madre Paula Yates, anche lei presentatrice della televisione britannica, morta di overdose nel 2000 all'età di 41 anni. Peaches era stata trovata morta nella sua casa di campagna nel Kent dove era con il figlio di undici mesi.