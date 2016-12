Peaches Geldof, la casa è stata saccheggiata due volte dopo la sua morte

08:48 - Non ha pace l'anima di Peaches Geldof. La polizia del Kent, una contea dell'Inghilterra, ha dichiarato che la casa di Peaches è stata saccheggiata per ben due volte dopo la morte per overdose avvenuta il 7 aprile scorso. A quanto pare i ladri non si sono fermati davanti a niente e hanno portato via pure un tosaerba rosso. Il sistema di sicurezza e le telecamere sono state messe fuori uso dai ladri che hanno avuto il tempo di derubare tutto.

Gli episodi sono avvenuti prima a metà aprile e poi venerdì scorso. La polizia sta indagando come sia stato possibile che i ladri si siano introdotti nella casa di PEaches, a Wrotham, e abbiano potuto agire indisturbati. "Sono degli sciacalli", hanno detto i parenti vicini alla figlia di Bob.