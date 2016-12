Paura per Anne Hathaway, stava annegando alle Hawaii

16:25 - Ha rischiato di morire, risucchiata dalla forte corrente delle onde. Per fortuna un surfista ha soccorso subito Anne Hathaway che stava per annegare dopo una nuotata a largo della spiaggia di Oahu, nelle Hawaii, dove la star di Hollywood è in vacanza con il marito Adam Shulman. L'attrice ha chiesto aiuto sbracciandosi e urlando: alla fine l'incidente si è risolto con una piccola ferita al piede sinistro causata da uno scoglio e tanto spavento.

La coppia ha comunque deciso di rimanere alle Hawaii per terminare la vacanza, e già dopo poche ore la protagonista de "Il diavolo veste Prada" è stata vista posare con i fan per alcune foto ricordo sulla spiaggia.