Paul Walker, l'eredità da 25 milioni di dollari andrà alla figlia Meadow

10:37 - Nessuna battaglia legale per il patrimonio da 25 milioni di dollari Paul Walker. Secondo TMZ prima di morire la star di "Fast and Furious" aveva infatti stilato un testamento in cui nominava la figlia 15enne Meadow unica beneficiaria della sua fortuna. Il papà dell'attore, nonché esecutore testamentario, ha fatto richiesta ai giudici perché l'eredità sia amministrata dalla madre di Paul, tutrice legale della minore.

Nelle sue ultime volontà Paul Walker ha chiesto che dopo la sua morte la tutela della figlia fosse affiidata alla nonna Cheryl, invece che alla madre Rebecca Soteros. Per ora Meadow vive ancora a casa della madre e non è chiaro se Rebecca sia favorevole a questo tipo di situazione, che la estromette di fatto dal patrimonio dell'attore. Non sono state rese note neppure le ragioni per cui Walker abbia deciso di nominare tutrice la nonna invece dell'ex compagna, madre biologica della ragazza.