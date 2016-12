Paul Simon si difende: "Una piccola lite"

13:40 - "E' stato un litigio atipico, stiamo bene, ci vogliamo bene, abbiamo litigato, questo è tutto". Dopo l'arresto Paul Simon appare mano nella mano con la moglie Edie Brickell e si difende davanti al giudice della Superiour Court di Norwalk dove è comparso per rispondere alle accuse di reciproca violenza domestica. I due sono stati entrambi arrestati per schiamazzi e molestie notturne dopo le telefonate dei vicini alla polizia.

La settantaduenne rockstar americana è stata protagonista nella sua villa di New Canaan di una aspra e rumorosa discussione con la più giovane consorte: Edie ha 48 anni, fa parte della band New Bohemians ed è famosa per la canzone "What I Am" del 1988.



I due non sono stati però trasferiti in commissariato: in cambio della mancata e umiliante notte in guardina, si sono infatti impegnati a presentarsi davanti al Tribunale. E puntuali sono arrivati mano nella mano come se niente fosse, sorridenti sotto i flash dei fotografi. Il magistrato, secondo quanto riportano i media locali, non ha emesso ordini protettivi.