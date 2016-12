17:30 - Il cantante Paul Simon è stato arrestato a New Canaan, Connecticut, con l'accusa di "violenza domestica". Simon, 72 anni, è stato messo in stato di fermo dopo una lite piuttosto accesa con la moglie, la cantante folk Edie Brickell, con la quale è sposato dal 1992. La polizia ha annullato la conferenza stampa prevista per stamattina e, in attesa di un comunicato ufficiale, non ha rilasciato nessuna informazione aggiuntiva.

Stando a quanto riporta il sito Tmz il cantante è accusato di violenze domestiche insieme alla moglie, con la quale avrebbe avuto un acceso litigio casalingo durante il fine settimana nella loro casa in Connecticut. Nessun commento da parte degli interessati e nemmeno dalla casa discografica di Paul Simon.



Membro della Songwriters Hall of Fame e della Rock'n'Roll Hall of Fame sia come solista sia per il lavoro insieme a Art Garfunkel, Simon nel 2003 ha ricevuto il Grammy Lifetime Achievement Award per la sua brillante carriera.