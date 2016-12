Paul McCartney: "Ossessionato dal sesso"

09:15 - "Parla" con John Lennon e gli chiede continuamente consigli, ma Paul McCartney ammette anche di essere sempre stato "ossessionato dal sesso". Il cantante si racconta in un'intervista esclusiva a "Rolling Stone" e ricorda quando da ragazzino a Liverpool faceva di tutto con i suoi amici per tirare su i soldi e comprare qualsiasi giornale che avesse foto di donne nude.

"Quando non sono sicuro di una cosa la passo a John - racconta - Lui mi dice: No amico, questo non lo puoi fare. Va bene, hai ragione. E se facessi così?. Molto meglio. Insomma, ne discuto con lui come se fosse ancora con me. E' una cosa molto importante, lo faccio spesso, è un'abitudine che non voglio perdere".



Negli anni Paul ha scritto "tonnellate" di canzoni che parlano di sesso: "Direi che sono abbastanza ossessionato dall'argomento. Da ragazzino compravo tutti i giornali con le donne nude. Andava bene qualsiasi cosa. Ce n'era uno che si chiamava 'Health & Efficiency', che titolo affascinante! Era una rivista che parlava di nudismo e naturismo, ma a noi interessavano solo le foto di donne nude. Una volta ho fatto anche il baby-sitter per guadagnare qualcosa e, mentre ero solo in casa con il bambino, mi sono messo a guardare nella libreria dei genitori. C'era un manuale di educazione sessuale, una cosa che a casa mia non c'era. Evidentemente erano dei genitori molto liberali, anche se non mi ricordo chi erano. L'ho aperto e ho visto cose come il Monte di Venere che hanno incendiato all'istante la mia fantasia di adolescente. E non è cambiato molto da allora".