Paul McCartney malato, stop ai concerti in Giappone a causa di un virus

10:22 - Saltano gli ultimi due concerti del tour di Paul McCartney in Giappone, a causa di una malattia non meglio specificata. Il cantante inglese, 71 anni, nei giorni scorsi aveva già cancellato alcuni appuntamenti. Gli organizzatori hanno reso noto che anche i due live rimanenti al Nippon Budokan di Tokyo e al Yanmar Nagai Stadium di Osaka sono stati definitivamente annullati.

Le condizioni di salute di McCartney sono peggiorate per le conseguenze di un'infezione causata da un virus. I medici gli hanno quindi consigliato riposo completo ma, secondo un portavoce, la pop star "sperava di poter recuperare. Paul è stato molto colpito dai messaggi dei fan ed è sconvolto dall'idea di dover lasciare. Tutte le possibilità di trovare una soluzione e riprogrammare gli spettacoli il più presto possibile sono in fase di studio".



Da parte sua, l'ex Beatles ha spiegato di essere "davvero impaziente di suonare in Giappone dopo gli incredibili momenti vissuti qui a novembre. Quindi, cancellare questi spettacoli, così come quello al National Stadium, è per me un motivo di forte delusione".