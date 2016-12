Patty Pravo accende il Blue Note

12:32 - Sarah Jane Morris, Patty Pravo, Dirotta Su Cuba, Eugenio Finardi, James Taylor Quartet e tanti altri. E' pronto il calendario della dodicesima stagione musicale del jazz club Blue Note di Milano che prende il via il 6 settembre con The Original Blues Brothers Band - formazione originariamente nata da un'idea di John Belushi e Dan Aykroyd - in scena anche il giorno dopo.

Il calendario prosegue con, tra gli altri, The Bad Plus (11 settembre), inconsueta formazione di piano trio, la chiusura del tour di Eugenio Finardi (16 e 17 settembre) e la giovane Tierney Sutton (24 settembre), che presenterà il suo progetto dedicato a Joni Mitchell. In questo primo mese, inoltre, il palco del jazz club milanese ospiterà dei graditi ritorni, come quelli del batterista Giovanni Giorgi (9 settembre), i Big One (10 settembre), une delle cover band dei Pink Floyd, i Dirotta su Cuba (12 settembre), Loretta Grace (13 settembre), in un viaggio musicale attraverso i successi della Motown, James Taylor Quartet (18, 19 e 20 settembre) e i pionieri dell’acid jazz, i Matt Bianco (25, 26 e 27 settembre).



Nei mesi successivi la programmazione del Blue Note proseguirà poi dando spazio a diversi nomi storici della scena musicale, come, tra gli altri, Sarah Jane Morris (2, 3 e 4 ottobre), Michel Camilo (10 e 11 ottobre), Patty Pravo (17 e 18 ottobre), Terence Blanchard (23 ottobre), Tiromancino (24 e 25 ottobre) e Dianne Reeves (primo novembre), a talenti emergenti come Anat Cohen (26 ottobre) e Chihiro Yamanaka (16 novembre), e a stelle come Jack DeJohnette (11 e 12 novembre), John McLaughlin (13 novembre) e Level 42 (14 e 15 novembre).