Patrick Swayze, la moglie Lisa Niemi si risposa

14:35 - Sono stati insieme per 34 anni. Lisa Niemi e Patrick Swayze hanno condiviso tutto, malattia compresa. A cinque anni dalla morte dell'attore in seguito ad un cancro al pancreas, Lisa ha ricominciato a sorridere. Ora, al suo fianco, c'è il gioielliere Albert DePrisco conosciuto un anno e mezzo fa grazie ad amici comuni e che presto diventerà suo marito.

"Sono così grata di quello che avevo e il mio legame con Patrick, e una parte di me, crede che sarà sempre vivo, sto solo andando avanti" aveva dichiarato subito dopo la scomparsa di Swayze, avvenuta nel 2009. Così è stato: Lisa è andata avanti, sorridendo alla vita e si è innamorata di nuovo. L'incontro con il gioielliere 58enne Albert DePrisco risale ad un anno e mezzo fa, a una festa di compleanno. Presentati da un amico comune, tra i due sembra essere scattata la giusta scintilla tanto che, a Natale, è arrivata la proposta.



"Spero di non diventare una di quelle donne che non vogliono avere un altro rapporto" diceva qualche anno fa la ballerina americana che però, sembra aver già scongiurato il pericolo... E nell'aria c'è già profumo di fiori d'arancio.