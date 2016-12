Paris Hilton canta in lingerie

11:34 - A otto anni dall'album "Paris", l'ereditiera Paris Hilton ci riprova. E' prevista per quest'anno l'uscita della seconda fatica discografica e nel frattempo la Hilton ha pubblicato il singolo "Come alive" posando in lingerie sulla cover. Anche il testo lascia ben poco spazio all'immaginazione: "Ehi ragazzo! Mi fai sorridere, mi fai sognare, mi fai sentire viva". Non resta che aspettare le prossime mosse musicali di Paris...

Il brano dance è stato scritto e prodotto da Rondell Cobbs, Michael Puerari e Chris Richardson.