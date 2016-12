Paolo Nutini: "Canto l'amore travolgente e poi duetterò con Adriano Celentano"

08:34 - Paolo Nutini, 27enne scozzese ma di origini toscane, ha venduto 5 milioni di album nel mondo. Dopo 5 anni pubblica il 15 aprile il terzo cd "Caustic Love". Tredici tracce tra soul e pop raffinato. Tra i brani una dura accusa a chi si trasforma con il potere ("Iron Sky") ma anche l'amore sofferto di "Diana". "Sono andato in vacanza, ho studiato, mi sono innamorato", ha detto Paolo che poi rivela: "Duetterò con Adriano Celentano questa estate".

Nutini con "Caustic Love" riesce a staccarsi dai precedenti lavori "These Streets" e "Sunny Side Up" per proporre nuove sonorità e spaziare anche verso l'elettronica e rock senza tradire la sua cifra stilistica. Notevoli "One Day" e "Numpty" con atmosfere anni 60 e soul, il duetto con Janelle Moane "Fashion" vira verso il rock mentre la chiusura "Someone Live You" con voce e coro finale è un piccolo gioielli.



Cosa hai fatto in questi anni di assenza?

In tre anni ho viaggiato, sono andato in quei Paesi dove mi sono esibito nei concerti ma che non ho avuto il tempo di conoscere a causa di impegni live e promozionali. Poi sono andato in Spagna da alcuni miei amici e passare le giornate in spiaggia, sotto il sole è stato bellissimo. Poi ho rotto una relazione, mi sono ri-innamorato e poi di nuovo single. Infine ho studiato perché ho pensato che un giorno quando avrò una famiglia e dei figli, a loro dovrò insegnare qualcosa.



A proposito di amore, in "Diana" parli di una ragazza che ti ama senza innocenza né compromessi. Esiste?

Bè, dipende come si interpreta questo sentimento. E' chiaro che dal punto di vista maschile un amore senza compromessi fa comodo. Comunque raccontavo la storia tormentata di un mio amico (e sorride sornione, ndr).



In "Iron Sky" canti il potere, le religioni e degli dei. Ce l'hai con qualcuno in particolare?

C'è un sacco di gente che appena ha un po' di potere pensa di avere le chiavi del paradiso e di poter entrare prepotentemente nella vita delle persone. Basti pensare a quante donne sono state martoriate a causa di una gonna un po' più corta nel nome della religione! E ancora credo che quando andiamo alle elezioni poi quelle stesse persone che eleggiamo cambiano spesso idea e non mantengono fede alle promesse.



Qual è la via di uscita?

Ci vorrebbe una bella rivoluzione anche per uscire dal velo di ipocrisia che caratterizza le società chiuse, dove chi esprime una opinione diversa viene definito terrorista.



Papa Francesco è rivoluzionario?

(Dopo qualche minuto di silenzio e una espressione eloquente, ndr) Vorrei non parlare di un argomento che non conosco bene.



Perché intitolare il disco "Caustic Love"?

Perché l'amore può essere una cosa positiva o negativa. Ci si innamora, ci si dà completamente ma si raggiungono livelli di ossessione molto elevati e si spazza via tutto il resto. Siamo molto vulnerabili in quei momenti.



E' vero che c'è un progetto con Adriano Celentano?

Sì. Sono un suo fan. Mio nonno mi suonava al pianoforte le canzoni di Fred Buscaglione e quelle di Adriano. Comunque ci siamo sentiti dopo Sanremo e credo che quando tornerò in tour in Italia ci sarà occasione per incontrare in studio Celentano e far qualcosa assieme.



Cosa puoi anticiparci del tuo tour?

Ci sono nuovi arrangiamenti da proporre e, a differenza dei concerti più rock di qualche anno fa, ho rielaborato le canzoni con un approccio teatrale.



Paolo Nutini sarà in tour il 16 luglio Genova, Porto Antico - Arena Del Mare, nell'ambito del Goa-Boa Festival. Il 17 luglio a Piazzola Sul Brenta - Anfiteatro Camerini (Hydrogen Festival). Infine il 19 luglio a Roma - Ippodromo Delle Capannelle (Rock In Roma).