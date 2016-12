Paola Folli: "Canto la rinascita"

09:14 - Paola Folli, cantante e vocal coach di "X Factor", presenta a Tgcom24 "Woodstock", cover di Joni Mitchell. "Quando ho deciso di mettermi al lavoro sul mio nuovo progetto discografico ho pensato che mi sarebbe piaciuto inserire, oltre a inediti, anche degli omaggi a brani per me molto importanti - racconta Paola - Ho scelto Woodstock per l'importanza del messaggio che trasmette. Il pezzo parla di un ritorno alle origini ma anche di rinascita"

Paola Folli nel corso della sua carriera musicale ha collaborato con alcuni dei più grandi artisti italiani: Mina, Renato Zero, Vasco Rossi, Elio e le Storie Tese (con cui è stabilmente in tour dal 2008), Articolo 31 (è la voce femminile del brano “Domani”), Eros Ramazzotti, Fiorello, Pooh, Adriano Celentano, Jovanotti e molti altri. Paola frequenta da anni anche il mondo del jazz, con svariate collaborazioni anche a livello internazionale. Nel mondo del cinema, Paola ha dato voce a diversi personaggi di film d’animazione tra cui “Hercules” (nel ruolo di una delle muse narranti), “Shrek 2” (nel ruolo della Fata Madrina), “Le follie di Kronk” e molti altri. Ha partecipato a Sanremo Giovani nel 1997 (con “Dimmi chi sei”, terzo posto) e nel 1998 al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte (con “Ascoltami”).