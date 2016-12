Pamela Prati, una tigre inossidabile"Canto l'amore e torno al Bagaglino"

22 settembre 2014 Pamela Prati, una tigre inossidabile

14:17 - Fisico mozzafiato, femminilità innata, tanta voglia di vivere e divertirsi. A 56 anni Pamela Prati è in forma più che splendida, ha appena inciso un singolo in portoghese, "Fogo Da Paixào", con tanto di video sexy e a Tgcom24 confessa: "Il mio segreto? Tanto sport e cibo sano, il resto è tutto merito di madre natura, non ho neanche un'unghia finta". La showgirl anticipa anche una sorpresa: "Torno al Bagaglino".

Pamela, sei davvero bellissima, qual è il tuo segreto?

Tanta genetica e tanta natura, tutta la mia famiglia è così, mi piacerebbe farvi vedere le foto dei miei fratelli e delle mie sorelle, tutti più grandi di me, e anche della mia mamma: è un dono di famiglia. Poi chiaramente ho un buon granito della Sardegna, un buon legno, basta dare una lucidata e splende sempre. E quindi sport, alimentazione sana, il segreto è anche in quello che mangiamo...



Cosa mangi?

Negli anni ho cambiato il mio modo di approcciarmi al cibo, ad esempio adesso ho eliminato il glutine, perché anche se non si è ciliaci fa male, mangio chinoa, molto leggera, buona, e ho tolto l'olio di oliva sostituendolo con quello di riso. Poi molta frutta e verdura biologica, dormo otto ore al giorno. Non sono una che sta dalla mattina alla sera a fare massaggi, vado però dalla mia naturopata, mi curo con l'omeopatia.



Parliamo del tuo nuovo singolo con tanto di video esplosivo, come nasce questo progetto?

Grazie alla mia amica Ana Lou che mi ha scritto il testo. Canto in portoghese, amo il popolo brasiliano. Mi piacerebbe vivere anche lì... E' gente straordinaria che riesce a trovare sempre il sorriso, basta un samba e sono felici. Così ho cercato di mettere insieme la grinta sarda con la solarità del Brasile. Che sono un po' nel mio cuore.. Questa canzone è un inno alla vita, alla gioia, al colore, che porta l'allegria.



Perché non l'hai lanciato questa estate?

Si sarebbe confuso con altre cose, l'ho girato ad agosto. Ho aspettato, visto che l'estate non c'è stata, almeno regalo un po' di gioia, sono convinta che le vacanze non devono finire mai nella nostra mente e nel nostro cuore.



Ti sei occupata personalmente di tutto...

Ho creato i look, tutti i vestiti sono i miei. Sono look-maker di me stessa. Sono molto creativa, ho scelto i colori. Volevo un pezzo brasiliano house e l'ho fatto. Spero che piaccia, come sono sempre piaciuti gli altri miei pezzi. 'Menealo' l'ho rimixato nel 2011 e ha avuto tantissime visualizzazioni. Il brano venne lanciato d'inverno a Milano, era la sigla di 'Scherzi a Parte' e fece un boom pazzesco. Chi l'ha detto che per funzionare un pezzo bisogna lanciarlo in inverno?



Si è parlato di un tuo ritorno al Bagaglino...

Lo confermo, lo spettacolo si chiamerà 'La Grande Risata', c'è bisogno di sorridere, in un momento drastico del Paese. Non si sa se andrà in tv, intanto torniamo in teatro, debuttiamo il 17 dicembre, con il nostro coach Pier Francesco Pingitore e poi Martufello, Frisi... e un corpo di ballo..



E l'amore con il 31enne Francesco?

Sono felice e innamorata... sono molto riservata e non mi piace parlare della mia vita privata, ma posso dire che sono molto contenta. Provengo da una famiglia numerosa e per me i valori sono fondamentali e importanti, sono una artista e preferisco più essere che apparire...



Ultimamente sei molto presente sui social...

Il pubblico di Twitter è molto giovane e anche se non faccio parte della loro generazione mi venerano, da poco ho aperto anche il mio profilo ufficiale Facebook e in tanti si stupiscono perché rispondo personalmente. A me piace il contatto diretto con la gente, è doveroso per me rispondere a chi mi ha aiutato a diventare quella che sono. In Facebook ritrovo il pubblico del Bagaglino. Mi piace il loro affetto, soprattutto quello che ricevo da tantissime donne, i loro complimenti valgono quattro volte tanto...



Vogliamo ribadirlo? Non ti sei mai rifatta...

Mai. Il mio seno non è enorme, si vede che è naturale, gli zigomi li ho sempre avuti, la faccia è sempre quella. Io sono al cento per cento naturale. Non ho neanche un'unghia finta, le ho corte, curate bene. Non mi piace neanche photoshop. Sono quella che vedete e oggi mi sento più bella di ieri.