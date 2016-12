Pamela Anderson: "Le tette mi hanno aiutata, le porto sempre con me"

09:03 - La consacrazione è arrivata grazie a quel costume rosso indossato nel telefilm cult "Baywatch" e Pamela Anderson, oggi 46enne, riconosce la sua fortuna: "Le tette? Mi hanno aiutata le porto sempre con me". L'attrice al Taormina Film Fest e ha svelato i suoi progetti futuri: "Un film di Werner Herzog dal titolo 'Vernon God Little' in cui sarò una madre un po' svampita con un figlio accusato di omicidio. Sul set con me ci sarà anche Mike Tyson".

Il film che verrà girato da metà settembre in Messico non è il solo progetto della Anderson. La modella-attrice sta lavorando a due produzioni televisive, una per Nick Cassavetes dove interpreta una star di spettacoli per adulti che si ritrova a voler mettere su famiglia. E un'altra, sempre per la Tv con il regista Steve Antin ("Burlesque"), "in cui sono una tenutaria di un bordello del XVII secolo che ha un figlio".



L'attrice ha mostrato tanto entusiasmo per questa sua nuova vita, "anche perché - spiega - ora i miei due figli sono cresciuti ed ho più tempo per me". Nessuna parola, invece, su cosa l'affascina di un uomo: "Non lo posso dire", scherza.



Intanto continua la sua battaglia contro la violenza sulle donne. "Ho realizzato una fondazione per aiutare le vittime. - conclude - A Cannes ho confessato cose molte intime di quello che mi è successo nell'infanzia ( fu molestata da bambina, dalla sua baby sitter e poi ha subito molte altre brutte avventure a sfondo sessuale, ndr) e credo che le cose per i bambini stiano anche peggiorando oggi".