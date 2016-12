Paco de Lucia muore a 66 anni per infarto

10:57 - Il mondo della musica è in lutto. E' morto in Messico il chitarrista spagnolo di flamenco Paco de Lucia, nato ad Algeciras in Spagna il 21 dicembre 1947. Il grande musicista 66enne si trovava in spiaggia con i figli e i nipoti, quando si è sentito male a causa di un improvviso infarto cardiaco. Il partito socialista spagnolo ha definito la sua morte "una grande perdita per l'Andalusia, per la Spagna e per l'umanità".

Il vero nome di Paco de Lucia è Francisco Sanchez. Il musicista ha deciso questo nome d'arte perché Paco è il diminuitivo di Francesco e Lucia è in onore della madre che si chiamava proprio così. E' all'età di cinque anni che inizia ad imparare i segreti della chitarra e a 11 anni si esibisce in pubblico per la prima volta. Da quel momento la scalata al successo dell'artista è inarrestabile e vince premi su premi. Il primo disco risale al 1966 dal titolo "La fabulosa guitarra". Seguiranno altri album e tantissimi concerti. Paco de Lucia entra in contatto anche con colleghi importanti da Chick Corea e Al Di Meola per uno scambio musicale e culturale che darà i suoi frutti. "Friday Night in San Francisco" è il disco inciso con John McLaughlin e Al Di Meola nel 1980 che balzò in testa alle classifiche.



A Paco de Lucia nel 2004 viene conferita la Laura Honoris Causa per il suo contributo musicale e culturale dal Berklee College of Music di Boston.