P!nk posa senza veli: "I chili in più? Sono felice così"

12:41 - Curve morbide e viso raggiante per P!nk, che ha posato completamente nuda sulla copertina di Who Magazine. Da quando è diventata mamma, tre anni fa, la ragazzaccia del pop ha imparato ad accettarsi di più, senza badare ai chiletti di troppo. "Con la gravidanza ho preso 4 kg. Ma sono molto più paziente con il mio corpo, non mi sono mai sentita così in forma" ha confessato alla rivista.

P!nk, che è stata una ginnasta da bambina, ha imparato sin da subito ad amare e rispettare il proprio corpo. Lo sport le ha insegnato ad avere degli obbiettivi su cui concentrarsi e "invece di chiedermi se ero magra abbastanza, sono cresciuta pensando Sono abbastanza veloce? Come posso usare il mio corpo?".



Essere in sintonia con l'aspetto fisico è importante per la cantante, che ha trasmesso l'insegnamento anche alla figlia Willow (3 anni): "L'altro giorno mi ha detto Mamma, penso che dovremmo spogliarsi e fare una festa tutti nudi. Io le ho subito risposto Ci sto!"